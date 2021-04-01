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Тюменцы навели порядок в зеленом уголке в микрорайоне Мелиораторов

Общество, 15:32 17 апреля 2021

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Жители тюменского микрорайона Мелиораторов навели порядок в зеленом уголке по адресу ул. 70 лет Октября, 14-а, 12, 14, 16, 18-а. В 2022 году эту территорию планируется благоустроить в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Этот зеленый уголок – центр притяжения для детей и взрослых, поэтому тюменцы решили прибрать любимую территорию, не дожидаясь ее глобального преобразования: покрасили лавочки и урны, побелили деревья, убрали мусор. Для участников субботника были приготовлены чай и бутерброды.

С инициативой о проведении субботника выступила молодежь. Ирина Парфенова пригласила соседей через сообщения в мессенджерах, а также оформила заявку в Службу заказчика по благоустройству Центрального административного округа. Управа ЦАО обеспечит всех работников необходимым инвентарем.

Перед началом работ жители района еще раз обсудили проект благоустройства территории. А также раздали всем участникам субботника листовки с призывом голосовать с 26 апреля. Надо отметить, что тюменцам предстоит определиться с эскизными проектами для благоустройства пяти территорий. Голосование пройдет по 30 мая на федеральной площадке в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени ﻿

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