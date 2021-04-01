Тюменский экстремал Иван Шмонин назначен советником руководителя Росмолодежи

Фото пресс-службы Росмолодежи Фото пресс-службы Росмолодежи

Президент Союза экстремальных видов спорта, общественный деятель, предприниматель и спортсмен Иван Шмонин из Тюмени назначен советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи Александра Бугаева.

Иван Шмонин возглавляет Союз экстремальных видов спорта (Extreme Team) и тюменское региональное отделение Федерации сноуборда России, а также входит в состав Совета по молодежной политике при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе. Результаты его многолетней работы в сфере молодежной политики и российской event-индустрии привлекли внимание Федерального агентства по делам молодежи, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня команда Extreme Team реализует фестивали по 25 экстремальным видам спорта в разных регионах страны. Проекты собирают сотни участников, тысячи зрителей и многомиллионные медиаохваты. Родившиеся в Тюмени фестивали экстремальных видов спорта выросли в ежегодные проекты федерального уровня. С 2016 года в День города на набережной проходит фестиваль "Extreme Expo", а с 2017 года в феврале на том же месте традиционно проходит "Битва на Туре" – в 2021 году фестиваль вошёл в календарь международных соревнований FIS.

"Вы занимаетесь хорошим делом и главное – от души. Это самое лучшее, когда человек делает не потому что надо, а потому что он так живет", – сказал Александр Бугаев во время торжественного вручения Ивану Шмонину удостоверения советника руководителя Росмолодежи на общественных началах. Новый советник окажет содействие в проведении Всероссийского студенческого конкурса "Твой ход" и выступит экспертом конкурса "Развиваю границы возможного".

"Для меня это неожиданное назначение. Новый статус дает отличный потенциал и возможность реализовать накопленный опыт, быть полезным в развитии молодежной уличной культуры, творчества и экстремальных видов спорта", – прокомментировал Иван Шмонин.