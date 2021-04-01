Тюменцы могут узнать об отдыхе в России на специализированной выставке

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 40 участников из Алтайского края, Башкортостана, Дагестана, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Московской области, Новороссийска, Перми, Саратовской области примут участие в выставке "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" в тюменском выставочном зале.

"Из-за целого ряда причин сейчас именно российские направления являются самыми востребованными. Сегодня первое знакомство с новыми местами для отдыха зачастую происходит посредством интернета, но для многих остаётся важным непосредственное общение и получение интересной информации из первых уст. У нас успешно работает центр Visit Tyumen в тюменском ЦУМе. Уверена, что и посетители выставки "Туризм, спорт и отдых" найдут для себя много полезного. Ведь видов туризма много: кому-то нужен поход, палатки, охота, другим пляжный отдых, термальные источники, третьим - достопримечательности. Все это сейчас доступно и для отдыхающих в Тюменской области. У нас есть, что посмотреть, и где отдохнуть", - рассказала руководитель "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Мария Трофимова.

В программе выставки, кроме презентаций, запланированы также мастер-классы и консультации специалистов.

"Новинкой на этой выставке будет информационный стенд госохотдепартамента Тюменской области. С 21 по 25 апреля любители активного отдыха на природе могут получить информацию о правилах охоты в регионе, а так же ответы на актуальные вопросы, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Кроме того отдельный интерактивный стенд "Славянское подворье" заявила администрация Ялуторовска. Судя по числу участников, спрос на отдых внутри страны растет. Более того, сам их приезд в Тюмень уже попадает под определение делового туризма, который в том числе способствует восстановлению экономики".