  • 18 апреля 202118.04.2021воскресенье
  • USD75,5535
    EUR90,4602
  • В Тюмени 1..3 С 9 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы могут узнать об отдыхе в России на специализированной выставке

Общество, 08:42 18 апреля 2021

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Более 40 участников из Алтайского края, Башкортостана, Дагестана, Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Московской области, Новороссийска, Перми, Саратовской области примут участие в выставке "Охота и рыбалка. Туризм. Спорт. Отдых" в тюменском выставочном зале.

"Из-за целого ряда причин сейчас именно российские направления являются самыми востребованными. Сегодня первое знакомство с новыми местами для отдыха зачастую происходит посредством интернета, но для многих остаётся важным непосредственное общение и получение интересной информации из первых уст. У нас успешно работает центр Visit Tyumen в тюменском ЦУМе. Уверена, что и посетители выставки "Туризм, спорт и отдых" найдут для себя много полезного. Ведь видов туризма много: кому-то нужен поход, палатки, охота, другим пляжный отдых, термальные источники, третьим - достопримечательности. Все это сейчас доступно и для отдыхающих в Тюменской области. У нас есть, что посмотреть, и где отдохнуть", - рассказала руководитель "Агентства туризма и продвижения Тюменской области" Мария Трофимова.

В программе выставки, кроме презентаций, запланированы также мастер-классы и консультации специалистов.

"Новинкой на этой выставке будет информационный стенд госохотдепартамента Тюменской области. С 21 по 25 апреля любители активного отдыха на природе могут получить информацию о правилах охоты в регионе, а так же ответы на актуальные вопросы, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - Кроме того отдельный интерактивный стенд "Славянское подворье" заявила администрация Ялуторовска. Судя по числу участников, спрос на отдых внутри страны растет. Более того, сам их приезд в Тюмень уже попадает под определение делового туризма, который в том числе способствует восстановлению экономики".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:34 18.04.2021Тюменцы могут написать "Цифровой диктант"
09:02 18.04.2021Тюменский индустриальный университет стал 21-м в рейтинге лучших вузов страны
08:42 18.04.2021Тюменцы могут узнать об отдыхе в России на специализированной выставке
23:45 17.04.2021ФСБ России предотвратила государственный переворот в Беларуссии