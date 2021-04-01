В Тюмени стартовал прием заявок на фестиваль "Морфология улиц"

| Фото: Морфология улиц во ВКонтакте | Фото: Морфология улиц во ВКонтакте

В Тюмени начался прием заявок на четвертый фестиваль уличного искусства "Морфология улиц". К участию приглашены художники со всей России. Все представленные работы будут объединены тематикой "Синестезия".

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте морфологияулиц.рф до 11 мая. Эксперты посмотрят портфолио и опыт реализации эскизов на объектах малых и больших форм. Трансфер и проживание в Тюмени оплачивает организатор. В рамках серии творческих мероприятий художники создадут 15 стрит-артов.

С 12 по 25 июля художники создадут несколько работ о восприятии, в котором состояния, явления, понятия и символы наделяются дополнительными качествами: цветом, запахом, текстурой, вкусом, геометрической формой, звуковой тональностью или положением в пространстве.

Шорт-лист из 13 участников будет опубликован в соцсетях проекта 17 мая. Еще две работы будут принадлежать приглашенным экспертам.

Кроме того, в рамках проекта на улицах Северной, 11 и Северной, 9 обновят арт-квартал.

"Сейчас на Северной нанесены муралы художников из Перми и Тюмени на разные темы в разных техниках. Мы хотим сделать это место комплексным, отражающим единый стиль и идею. Поэтому запланировали видоизменить квартал: работы будут дополнять друг друга, содержать схожие элементы или цвета. Так, мы, наконец, откроем в Тюмени галерею под открытым небом", — рассказали организаторы.

Напомним, что фестиваль уличных искусств "Морфология улиц" проходил трижды в Тюмени, и за это время 75 художников создали около 100 стрит-артов, 31 эксперт выступил на образовательной программе, 590 человек посетили лекции и мастер-классы, пишет "Мегатюмень".