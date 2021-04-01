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В Югре создали онлайн-переводчик с языка манси

Общество, 19:15 18 апреля 2021

ugra-news.ru | Фото: ugra-news.ru

Онлайн-переводчик мансийского языка с озвучкой разработали в Югре. Пока что программа действует в тестовом режиме, она содержит 5 тысяч слов, пишет портал ugra-news.ru.

Программу создали в мастерской "Узор Мира", её автор - Денис Вынгилев. Перевод слов в цифровой вид происходит вручную из десяти мансийско-русских словарей. Озвучивать переводчик в соответствии с возможностями программы смогут все носители языка.

Напомним, в 2020 году в Югре запустили проект, который позволяет изучать языки коренных народов во всех школах, а с 2019 года полностью обновлена линейка учебников мансийского языка и созданы первые учебники на трёх диалектах хантыйского.

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