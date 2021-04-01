Тюменская область заняла 2-е место в рейтинге регионов по динамике рынка труда

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область в рейтинге регионов по динамике рынка труда занимает второе место. В 2018-2020 годах, по данным рейтинга, составленного по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг, число занятых выросло почти на 14,6 тыс. человек или на 2,1%. В данном случае динамика занятых рабочих мест может являться отражением экономических процессов.

А лидером по динамике занятых рабочих мест в последние три года стал Севастополь, где число работающих выросло на 7,4%, а число рабочих мест увеличилось на 14 тыс., что можно объяснить продолжением развития этого региона после вхождения в состав России. Однако также, вероятно, повлияло улучшение качества статистического учета, считают составители рейтинга.

Также в первую десятку вошли: Камчатский край, Краснодарский край, Калининградская область, Московская область, Республика Адыгея, Республика Крым, Санкт-Петербург и Москва. В целом в первой десятке регионов за последние три года число занятых выросло на 166 тыс. человек. Эксперты обращают внимание на то, что среди лидеров по динамике рабочих мест в основном представлены регионы с сильной экономикой и хорошей динамикой экономических показателей в последние годы.

В абсолютных величинах самый заметный прогресс по динамике занятых рабочих мест в последние три года отмечен в трех регионах: в Московской области (+49 тыс.), в Краснодарском крае (+35 тыс.) и в Москве (+23 тыс.). Во многом такая картина объясняется внутрироссийской миграцией.

В нижней части рейтинга расположились регионы, в которых зафиксировано наибольшее относительное сокращение числа работающих. В процентном отношении наибольшая потеря рабочих мест наблюдается в последние три года в Республике Северная Осетия – Алания (-18,4%), также большое снижение числа работающих в Республике Хакасия (-10,9%) – это единственные два региона, в которых за три года число занятых рабочих мест снизилось более чем на 10%.

Также в пятерку аутсайдеров входят Новгородская область (-9,8%), Республика Дагестан (-9,7%) и Архангельская область (-9,0%). А всего 23 региона потеряли более 5% занятых рабочих мест за последние три года.