Utair вернет тюменцам до 12% от цены билета за четыре перелета

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 6 тыс. миль, или 12 % от цены билета, вернет пассажирам авиакомпания Utair. Для этого им нужно совершить два полета туда-обратно до 31 мая, сообщает компания.

"Из-за пандемии многие перешли на удаленный формат работы и теперь трудятся дистанционно. Мы хотим помочь нашим пассажирам совместить работу и путешествия, поэтому делаем выгодными перелеты до конца весны. Это удобно: можно не брать отпуск, но при этом не отказываться от поездок, а Utair вернет до шести тысяч миль на следующие полеты. Участвуйте в акции с родными и близкими, чтобы совместные путешествия стали еще выгоднее", — сказал президент "Utair—Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Чтобы принять участие в акции необходимо зарегистрироваться на сайте Utair. Затем купить билеты и совершить перелеты до 31 мая туда-обратно как минимум два раза.

Выбирать для путешествий можно любые города, но обязательно посетить хотя бы один из списка Utair. Можно полететь прямым рейсом или с пересадкой. Среди городов: Сыктывкар, Усинск, Элиста, Новый Уренгой, Ноябрьск, Астрахань, Ростов-на-Дону, Махачкала, Минеральные Воды, Урай, Белоярск, Нижневартовск, Когалым, Челябинск, Курган, Пермь, Мурманск, Санкт-Петербург, Нарьян-Мар, Липецк, Ульяновск, Казань.

При покупке билетов необходимо указать номер своей карты Status, зарегистрированный в акции. С 1 по 15 июня Utair начислит участникам акции 12 % от стоимости билетов милями, до 6 тыс. миль. 1 миля = 1 рубль. Их можно потратить на следующие полеты с Utair и дополнительные услуги авиакомпании.

В акции не участвуют полеты в Анадырь и Занзибар.