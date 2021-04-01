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Шествие Бессмертного полка перенесли на 24 июня

Общество, 18:41 19 апреля 2021

Бессмертный полк России ВКонтакте | Фото: Бессмертный полк России ВКонтакте

Шествие Бессмертного полка по всей России переносится с 9 мая на 24 июня из-за эпидемиологической ситуации. Об этом на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявила сопредседатель Общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Она подчеркнула, что из-за жестких требований Роспотребнадзора организаторы шествия не могут взять на себя ответственность за безопасность граждан. Цунаева выразила надежду, что ситуация с пандемией изменится и шествие в очном формате 24 июня все-таки состоится.

Дата выбрана неслучайно - 24 июня 1945 года в Москве на Красной Площади в честь окончания Великой Отечественной войны состоялся исторический Парад Победы.

Дарья Казакова

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# Бессмертный полк , День Победы

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