О новых функциях при подаче заявки в "Бессмертный полк онлайн" рассказали в Сбере и Mail.ru

| Фото: Бессмертный полк России | Фото: Бессмертный полк России

О новациях при организации шествия "Бессмертного полка онлайн" в 2021 году рассказали представители Сбера и Mail.ru на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" 19 апреля.

Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций ПАО "Сбербанк" Владислав Крейнин напомнил, что в прошлом году специалисты Сбера вместе с общественным движением "Бессмертный полк" за несколько недель организовали онлайн-шествие, для компании это очень ценный опыт.

В 2021 году появились дополнительные возможности в рамках проекта. Сбор заявок открыли заранее, с 19 апреля, и один человек теперь может завести сразу несколько профилей героев из своей семьи, чтоб они прошли плечом к плечу. В проект "Банк памяти" добавили важный функционал - теперь здесь можно колоризировать фото ветеранов, которые у большинства черно-белые. После этой трансформации цветное фото можно сохранить и напечатать.

Вице-президент по коммуникациям Mail.ru Group Очир Манджиков рассказал о мини-приложении "Бессмертный полк" во "ВКонтакте" и "Одноклассниках", через которое можно легко и быстро подать заявку для участия в онлайн-шествии. В нем достаточно заполнить короткую анкету, прикрепить одно или несколько фото героев, после этого заявитель получит номер виртуальной колонны и сможет найти своего предка в трансляции.

По словам Манджикова, через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" в 2020 году было подано более 2 млн анкет. Трансляция суммарно набрала более 12 млн просмотров. 9 мая входит в топ-5 любимых праздников пользователей соцсетей, например, в "Одноклассниках" в 2020 году 8 и 9 мая пользователи отправили 86 млн праздничных открыток и 700 млн подарков в личных сообщениях.

Дарья Казакова