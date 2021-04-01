Тюменские артисты участвовали в сериале о театральных раритетах

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Сериал о театральных раритетах вышел к международному Дню театрального селфи на сайте "Медиа-проект АRTИСТ" 20 апреля. В проекте принял участие Тюменский драматический театр, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Проект собрал 56 театров, театральных фестивалей и известных деятелей театра, а также 33 волонтера-студента РГГУ. Полная версия будет показана в прямой трансляции 20 апреля 2021 в 20 часов 30 минут на портале сетевого издания о театре "Медиа-проект АRTИСТ". Запись останется открытой и после трансляции. Дополнительно, на портале КУЛЬТУРА.РФ и на сайте Театрального фестиваля "Золотой Витязь" также 20 апреля 2021 в 20.30 будут показаны избранные видео проекта.

20 апреля в международный День театрального селфи тюменцев призывают публиковать на страницах своих сайтов и социальных сетей фотографии на театральном фоне с хэштегом #ТеатрСелфи и #ТеатрСелфи2021.