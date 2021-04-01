Ансамбль казачьей песни споет песни о жизни и любви в ДНК "Строитель" в Тюмени
| Фото: ДНК "Строитель"
Ансамбль казачьей песни "СветлоЯр" представит концертную программу в ДНК "Строитель" в Тюмени 24 апреля, сообщают организаторы. Начало в 12 часов.
Гости услышат народные и современные песни о жизни и любви: "Уж вы гости", "Близко к Дону", "Проезжала конница", "На Урале, на Кубани и на Тихом Дону" и многие другие в исполнении талантливых солистов.
Концерт пройдет в малом зале ДНК "Строитель". Вход свободный. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17. С собой необходимо взять маску.
Возрастное ограничение: 6+.