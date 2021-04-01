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Ансамбль казачьей песни споет песни о жизни и любви в ДНК "Строитель" в Тюмени

Общество, 08:14 22 апреля 2021

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Ансамбль казачьей песни "СветлоЯр" представит концертную программу в ДНК "Строитель" в Тюмени 24 апреля, сообщают организаторы. Начало в 12 часов.

Гости услышат народные и современные песни о жизни и любви: "Уж вы гости", "Близко к Дону", "Проезжала конница", "На Урале, на Кубани и на Тихом Дону" и многие другие в исполнении талантливых солистов.

Концерт пройдет в малом зале ДНК "Строитель". Вход свободный. Количество мест ограничено. Информацию можно уточнить по телефону: 36-56-17. С собой необходимо взять маску.

Возрастное ограничение: 6+.

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# ансамбль , казачество , концерт

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