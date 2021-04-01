В Тобольске 10 девушек претендуют на корону "Мисс оптимистка 2021"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

10 участниц поборются за корону благотворительного творческого конкурса красоты "Мисс оптимистка 2021" в Тобольске 22 апреля.

Об этом на встрече с журналистами рассказал организатор мероприятия Рашид Хамзин. По его словам, конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Тобольске во второй раз.

"Конкурс проводится уже 17 лет. За эти годы мы были в Ялуторовске, Ишиме, Заводоуковске, Нефтеюганске, Сургуте, Нягани, Тюмени и в с. Казанское. В Тобольске первый конкурс состоялся в 2010 году. Изначально принять участие должны были 15 человек, но по разным причинам осталось 10 участниц. Среди них семь тоболячек и три девушки из Челябинска и Челябинской области", - отметил Рашид Хамзин.

Участницы конкурса красоты приехали в Тобольск 17 апреля. Они живут в одной гостинице, ездят на экскурсии, ведут ежедневную подготовку. Финал пройдет 22 апреля в Тобольском драматическом театре им. П.П. Ершова. Конкурс состоит из трех этапов: визитка, творческий номер и дефиле. Помогать конкурсанткам в презентации будет директор Московского института публичных выступлений и конфликтологии Ирина Баржак.

"Я поддерживаю этот конкурс несколько лет. Хочется, чтобы девушки победили сами себя, преодолели свои страхи. Перед финальным испытанием я проведу для них тренинг по ораторскому искусству и самопрезентации. Научу их не волноваться перед выступлением. Подобный тренинг провожу в Останкино для известных телеведущих и политиков", - подчеркнула она.

Победительница конкурса красоты "Мисс оптимистка 2021" получит диадему ручной работы. Каждую участницу отметят в какой-либо номинации: мисс Тобольск, мисс улыбка и другие. Все без исключения получат призы и подарки.

Одну из участниц Ирина Баржак пригласит в Москву, где для нее проведут экскурсию по Останкино, также она сможет попасть на съемки передачи "Вечерний Ургант".

Евгений Новоселов