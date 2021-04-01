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В тюменском музейном комплексе обсудят фильм "Сельский врач"

Общество, 08:37 23 апреля 2021

сообщество "ФДК «КИНЗА»/киноклуб ТГИК/киноклуб «МОЛОДОСТЬ» во ВКонтакте | Фото: сообщество "ФДК «КИНЗА»/киноклуб ТГИК/киноклуб «МОЛОДОСТЬ» во ВКонтакте

Встреча, посвященная фильму Сергея Герасимова "Сельский врач", состоится в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 25 апреля, начало в 15 часов.

"Выбор фильма обусловлен тем, что в этом году исполняется 115 лет со дня рождения Сергея Герасимова. На родине режиссера, в Челябинской области, этот год объявлен в его честь", – отметили организаторы.

Картина "Сельский врач" затрагивает несколько тем: конфликт поколений; столкновение города и деревни; сражение с авторитетами в самой консервативной профессии.

Киновед Наталья Соколова даст краткий обзор истории земской медицины и организации медицинского обслуживания жителей сел и деревень в Советском Союзе. Отдельный сюжет лекции будет посвящен анализу фильма "Сельский врач" в контексте "теории бесконфликтности" и "лакировки" действительности, характерных для эстетики позднего сталинизма.

Кинолекторий пройдет в амфитеатре Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

Вход бесплатный. Возрастное ограничение: 16+.

Количество мест ограничено. Записаться можно по телефону: 45-35-90.

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# кинолекторий , Музейный комплекс им , Словцова , фильмы

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