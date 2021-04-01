У общественников нет замечаний к работе полиции во время несанкционированной акции в Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские полицейские ведут себя предельно корректно, обеспечивая общественный порядок и безопасность граждан на несанкционированной акции. Такое мнение высказал в беседе с журналистами председатель общественного совета при УМВД РФ по Тюменской области Александр Петрушин.

"Собравшиеся на несанкционированную акцию - в основном, молодые люди. Кто-то приходит, кто-то уходит. Нормальная теплая погода, весна. Ребята хотят просто показать себя, сфотографироваться, потом выложить в социальные сети. Но сотрудники полиции вынуждены наблюдать за ситуацией, чтобы обеспечить порядок и безопасность. Полицейские действуют в рамках закона", - подчеркнул он.

По мнению Александра Петрушина, люди имеют право выражать свое мнение, но делать это необходимо в мирных, законных формах. Конституционное право граждан на согласованные массовые акции никто не отменял, добавил председатель общественного совета при УМВД РФ по Тюменской области.