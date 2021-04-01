Западно-Сибирский НОЦ повышает инвестиционную привлекательность региона

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Наличие в Тюменской области научно-образовательного центра мирового уровня делает регион более привлекательным для инвесторов. Такое мнение высказал в интервью "Тюменской линии" директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

"В наше время большинство значимых инвестиций включают в себя значительную долю научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. В любом большом инвестпроекте, будь то, например, нефтехимия или биотехнологии, мы видим технологические инновации", - отметил директор департамента.

Создание НОЦ в Тюменской области говорит инвесторам, что здесь можно технологически развиваться, формируя вместе с вузами и исследовательскими центрами научную и кадровую базу для современных производств.

"Для инвестора, который серьезно думает о будущем своего бизнеса, это один из важнейших факторов, влияющих на принятие решений", - подчеркнул Антон Машуков.

Евгений Бабенко