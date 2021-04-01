Книжный обменник возобновляет работу в Тюмени

| Фото: БФРГТ | Фото: БФРГТ

Книжный обменник вновь открывается в Тюмени 24 апреля, сообщают организаторы.

Развал будет работать возле Благотворительного фонда развития города (Малыгина, 51/2) с 12 до 15 часов.

Напомним, в 2020 году из-за пандемии коронавируса благотворительный проект не действовал.

В субботу горожане вновь смогут обменять хорошие, но ненужные дома книги на книги хорошие и нужные. В обменник принимается художественная и научно-популярная литература. Плата за вход остается неизменной уже 16 лет: 10 рублей для взрослых. Дети могут обменяться книгами бесплатно, а за прочитанный наизусть стишок еще и получить конфету от книжной феи. Собранные средства направляются на благотворительность.

В связи с тем, что сохраняются риски распространения COVID-19, на обменнике обеспечат необходимые меры предосторожности: гостям предложат одноразовые перчатки, на входе установят санитайзер.

Напомним, Книжный обменник является лауреатом Всероссийского фестиваля добрых дел и работает в Тюмени с 2006 года.