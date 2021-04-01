В незаконных акциях в России приняли участие чуть более 14 тыс. чел

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Чуть более 14 тыс. человек приняли участие в несанкционированных акциях 21 апреля. По данным МВД России, сторонники осужденного блогера провели незаконные акции в 29 городах.

В Тюмени на центральной площади, по сообщению корреспондента ИА "Тюменская линия", было замечено около 150 человек, в том числе журналисты и сотрудники правоохранительных органов. Ранее члены штаба Алексея Навального заявляли о готовности вывести на улицы города около 4 тыс. жителей.

Несанкционированная акция не вызвала интереса жителей России. Напомним: из более 144 млн россиян, лишь 14 тыс. стали участниками незаконной акции.