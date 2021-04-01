  • 23 апреля 202123.04.2021пятница
  • USD76,4217
    EUR92,0423
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На федеральных трассах сильное задымление, водителей просят быть осторожными

Общество, 09:23 23 апреля 2021

администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Сильное задымление наблюдается с 200 по 237 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Водителей просят быть предельно внимательными, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Недостаточная видимость может наблюдаться и на участках автодороги Тюмень - Омск. Водителям советуют выбирать скорость движения и дистанцию с учетом дорожных условий и видимости.

Наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД патрулируют трассы со включенными проблесковыми маяками и ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , задымление , пожароопасный сезон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:57 23.04.2021Дачникам Тюмени рассказали, как обезопасить участки от пожара
09:24 23.04.2021Единственный летающий танк А-40В был построен в 1942 году в Тюмени
09:23 23.04.2021На федеральных трассах сильное задымление, водителей просят быть осторожными
09:13 23.04.2021В Тюменской области протестируют на избирателях систему онлайн-голосования