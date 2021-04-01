На федеральных трассах сильное задымление, водителей просят быть осторожными

| Фото: администрация Ишима ВКонтакте | Фото: администрация Ишима ВКонтакте

Сильное задымление наблюдается с 200 по 237 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Водителей просят быть предельно внимательными, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Недостаточная видимость может наблюдаться и на участках автодороги Тюмень - Омск. Водителям советуют выбирать скорость движения и дистанцию с учетом дорожных условий и видимости.

Наряды дорожно-патрульной службы ГИБДД патрулируют трассы со включенными проблесковыми маяками и ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.