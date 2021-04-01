Новобранцы "Аванпоста" дадут торжественную клятву верности Отечеству

| Фото: центр "Аванпост | Фото: центр "Аванпост

Церемония посвящения в курсанты пройдет в центре "Аванпост" 24 апреля, сообщает организация.

43 обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе примут торжественное обязательство и получат удостоверения курсантов. Перед лицом своих товарищей, наставников, родителей, ветеранов и почетных гостей они пообещают добросовестно выполнять обязанности, совершенствовать ратное и спортивное мастерство, чтить память Героев Отечества.

На протяжении полугода ребята изучали основы ратного дела, сплотились как коллектив, принимали участие в первых для себя мероприятиях.

Впереди их ждет несение караульной службы у мемориала "Вечный огонь", торжественное прохождение в составе Тюменского гарнизона 9 мая, множество интересных занятий, поездка в летний палаточный лагерь и прыжки с парашютом.