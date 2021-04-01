  • 23 апреля 202123.04.2021пятница
  • USD76,4217
    EUR92,0423
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Новобранцы "Аванпоста" дадут торжественную клятву верности Отечеству

Общество, 14:36 23 апреля 2021

центр "Аванпост | Фото: центр "Аванпост

Церемония посвящения в курсанты пройдет в центре "Аванпост" 24 апреля, сообщает организация.

43 обучающихся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе примут торжественное обязательство и получат удостоверения курсантов. Перед лицом своих товарищей, наставников, родителей, ветеранов и почетных гостей они пообещают добросовестно выполнять обязанности, совершенствовать ратное и спортивное мастерство, чтить память Героев Отечества.

На протяжении полугода ребята изучали основы ратного дела, сплотились как коллектив, принимали участие в первых для себя мероприятиях.

Впереди их ждет несение караульной службы у мемориала "Вечный огонь", торжественное прохождение в составе Тюменского гарнизона 9 мая, множество интересных занятий, поездка в летний палаточный лагерь и прыжки с парашютом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Аванпост , военная служба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 23.04.2021Тоболякам раздадут более десяти тысяч георгиевских ленточек
14:36 23.04.2021Новобранцы "Аванпоста" дадут торжественную клятву верности Отечеству
14:25 23.04.2021Тюменские газовики проверили оборудование на Вечном огне
13:40 23.04.2021В Тюмени на "Школе родословия" презентуют альманах "Большое городище"