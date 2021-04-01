Владимир Якушев поздравил коллектив Федерального центра нейрохирургии в Тюмени с 10-летием первой операции

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Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени, который провел свою первую операцию ровно 10 лет назад, сделал доступной высокотехнологическую медицинскую помощь для тысяч больных, живущих на периферии.

Это отметил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, поздравляя коллектив центра с этим юбилеем.

"В Тюмени появилась нейрохирургическая школа – это главнейшее достижение этих десяти лет, которые прошли как один миг, - подчеркнул он. – Здорово, что на тюменской земле есть такой центр, что здесь сложился такой высокопрофессиональный коллектив во главе с таким руководителем, который сам не стоит на месте и никому не дает застаиваться".

А когда-то, как признался Владимир Якушев, предложение назначить на должность главного врача строящегося центра Альберта Суфианова вызывало у руководства области большие сомнения.

"Но общение фактически в еженедельном режиме заставило изменить мнение, - рассказал Владимир Якушев. – Он умеет не только убедить, но помочь понять проблему, вникнуть в нее не по-чиновничьи. Я за эти годы стал достаточно серьезным специалистом в области нейрохирургии, научился до тонкостей разбираться в нюансах профессии, на уровне человека, не имеющего медицинского образования, принимающего какие-то административные решения".

Владимир Якушев уверен, что когда люди заточены на конкретный результат, когда есть понимание между властью и теми людьми, которые хотят сделать большое дело – успех будет обязательно.

"Я три последних года занимаю другие должности и не имею возможности уделять Федеральному центру нейрохирургии в Тюмени должного внимания, хотел бы официально передать кураторство над этим брендовым для региона центром губернатору Тюменской области Александру Моору", - заявил полпред.

Для Александра Моора каждое посещение центра – это всегда сильное эмоциональное событие. "Нельзя оставаться безразличным к тому, что делает коллектив этого центра, - подчеркнул он. – Я думаю, что с этим сегодня согласны те тысячи людей, которые обрели здесь здоровье, родители, чьи дети сегодня здоровы, благодаря усилиям тюменских врачей".

Федеральное государственное бюджетное учреждение Министерства здравоохранения РФ Тюмени было создано в 2010 году. Центр возглавил врач-нейрохирург высшей категории, доктор медицинских наук, профессор, сегодня заслуженный врач РФ, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан – Альберт Суфианов. Благодаря его инициативе, большому опыту и профессионализму центр получил мощное развитие. В ФЦН стали внедрять самые современные разработки в области нейрохирургии.

Открывались новые операционные, приобреталось дорогостоящее оборудование, аналогов которому сегодня нет в российских и большинстве зарубежных клиниках. В центре имеется 95 коек. Оснащенность палат и создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, в том числе для матери и ребенка, позволяют пациентам получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

Всего за годы работы в Федеральном центре нейрохирургии в Тюмени получили помощь пациенты из 84 российских регионов и 14 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Борис Олейник