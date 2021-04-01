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В Тюмени стартовала регистрация на участие в акции "Парад у дома"

Общество, 13:45 26 апреля 2021

региональное отделение «Молодой Гвардии» | Фото: региональное отделение «Молодой Гвардии»

Регистрация на участие в акции "Парад у дома" стартовала в Тюмени. Мероприятие пройдет 9 мая с 11 до 18 часов, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Команда артистов будет ездить по городу с мобильным парадом. В кузове автомобилей военного времени развернется импровизированный концерт празднования Дня Победы. Выступление в каждом дворе продлится не более 30 минут.

В настоящее время организаторы составляют расписание и маршрут. Чтобы забронировать парад у себя во дворе, необходимо перейти в группу во ВКонтакте или позвонить по телефону 8-912-926-20-32 и оставить заявку. Перед заполнением анкеты организаторы советуют горожанам предварительно обсудить время с соседями для выбора наиболее удобного варианта.

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# День Победы , концерт , Молодая гвардия

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