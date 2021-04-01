Тюменские волонтеры испекут пироги для фельдшеров скорой помощи

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Пироги испекут в знак благодарности медикам тюменские волонтеры. Угощения передадут в рамках акции "Спасибо, фельдшер!" на подстанции скорой помощи №3 на ул. Суходольская в Тюмени 28 апреля.

"Поздравим сотрудников подстанции №3 с Днем работников скорой медицинской помощи с волонтерами, участниками регионального клуба "Мы вместе". Это всероссийская акция. Как принято ходить в гости, принесем с собой пироги. Их испекут наши добровольцы и серебряные волонтеры. Также подарим открытки", — рассказала руководитель регионального клуба "Мы вместе", специалист областного ресурсного центра развития добровольчества Надежда Герасимова.

Кроме того, будет организован флешмоб "Спасибо медикам". По замыслу, волонтеры выстроятся с шариками в руках в цифру "103" и запустят их в небо. После медики устроят мастер-класс для гостей по оказанию первой помощи.

| Фото: предоставлено организаторами | Фото: предоставлено организаторами

Инна Пахомова