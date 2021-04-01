Голышмановские студенты разработали проект парка Валенок

Голышмановского агропедагогического колледжа Голышмановского агропедагогического колледжа

Бизнес-проект организации парка Валенок презентовали студенты Голышмановского агропедагогического колледжа на стратегической сессии "Капитаны бизнеса". Идея получила одобрение экспертов.

Как рассказала в интервью корреспонденту "Тюменской линии" наставник проекта, педагог-организатор Голышмановского агропедагогического колледжа Екатерина Коробцова, в основу проекта взята вековая история фабрики по производству валенок в Голышманово.

"В Голышманово до сих пор действует фабрика предпринимателя по производству валенок. Она, кстати, находится неподалеку от второго корпуса нашего колледжа. В годы Великой Отечественной войны валенки от голышмановцев уходили на фронт. Поэтому наши студенты и решили тем самым увековечить память об тыловиках, создать арт-объект и организовать зону отдыха и для студентов, и для жителей поселка", - говорит она.

Над созданием проекта Валенок работали студенты - будущие воспитатели детсадов и автослесари. По их задумке на месте пустыря между колледжем и пимокатным цехом разобьют сквер с яблонями, установят арт-объект высотой 1,5 метра, скамейки.

На реализацию проекта необходимо 200 тыс. рублей. Для привлечения средств студенты направили разработку на конкурс Школы социального проектирования #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО.

Защита проекта пройдет 29 апреля.

Анжела Лебедева