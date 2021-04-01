За миллионный долг по алиментам житель Тюменской области получил условный срок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Четыре года условно получил житель п. Боровский, задолжавший по алиментам на сына более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Как известно из материалов уголовного дела, в 2008 году в Томской области у мужчины родился сын. Будучи трудоспособным, отец нигде официально не работал, не состоял в центре занятости и не получал пособия по безработице, а также не отправлял деньги на содержание ребенка.

Еще в 2009 году мировой судья взыскал с него в пользу матери ребенка 30 тыс. 124 рубля, но отец он уехал в Тюмень и до настоящего времени не перечислял денег на содержание сына. На сегодня он должен мальчику 1 млн 9 тыс. 525 рублей.

Кроме условного срока, суд обязал мужчину обследоваться у врача-нарколога. Если диагноз "алкогольная зависимость" подтвердится, селянину предстоит курс лечения.