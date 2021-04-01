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Вертолет авиакомпании Utair помогает тушить ландшафтные пожары в Тюменской области 

Общество, 12:51 30 апреля 2021

Utair | Фото: Utair

Вертолет авиакомпании Utair с водосливным устройством помогает тюменским пожарным в ликвидации ландшафтных пожаров, когда горит сухая трава не лесного фонда.

"Также для тушения ландшафтных пожаров к нам на помощь пришли силы авиационной базы воздушной и наземной охраны лесов Ханты-Мансийского автономного округа", - рассказал на брифинге в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.

Всего в Тюменской области с начала пожароопасного периода зафиксировано– 540 ландшафтных пожаров, их общая площадь превысила 22 тыс. га. Больше всего таких пожаров, по данным департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, произошло в Тюменском и Ялуторовском муниципальных районах.

"Сложной остается обстановка на территориях Сорокинского, Аромашевского, Викуловского муниципальных районов", - отметил Андрей Михнович.

Быстрому распространению огня, по его словам, способствует специфические природные условия нынешней весны – отсутствие осадков, низкая вода и сильные ветры.

Борис Олейник

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# UTair , Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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