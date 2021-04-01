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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области локализовали один из крупных лесных пожаров

Общество, 12:48 30 апреля 2021

ИА "Тюменская линия"

Один из самых крупных лесных пожаров на сегодняшний день, 30 апреля, в Викуловском лесничестве локализован и к концу дня должен быть ликвидирован полностью. Об этом на брифинге в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" заявил директор департамента лесного комплекса Тюменской области Леонид Остроумов.

"Всего сегодня на территории области действует 9 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем почти 2 тыс. га, – пояснил он. – Все силы и средства авиабазы мобилизованы и действуют в режиме повышенной готовности".

С начала пожароопасного сезона в Тюменской области, по данным департамента лесного комплекса, на землях лесного фонда зафиксировано 86 пожаров, площадь, пройденная огнем - более 80 тыс. га. Ущерб от лесных пожаров составляет около 200 тыс. рублей.

Борис Олейник

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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