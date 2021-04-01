В Тюмени детские сады в Антипино и Березняковском построят в 2023 году
В Тюмени детский сад в Антипино проектной мощностью на 318 мест возведет ООО "Завод ЖБИ-3". Объект сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2023 г., сообщает ГУС Тюменской области.
Контракт на строительство детсада в мкр Березняковский заключен с АО "Тюменьтел". Компания должна построить объект до второго квартала 2023 г.
Детский сад в Антипино будет иметь площадь более 5 тыс. кв. метров. Здесь разместят 14 групп, в том числе три ясельных. Предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и рисования, медицинский блок.
Детсад в мкр Березняковский - это 16 групп, из них четыре - ясельные. Проектная мощность — 360 мест, площадь здания более 6 тыс. кв. метров.
С начала 2021 года заключены контракты на строительство детских садов в микрорайонах Ямальский-2, Антипино, Березняковский. Выделение средств на эти цели анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор 16 марта.
Возведение объектов дошкольного образования реализуется в рамках нацпроекта "Образование".