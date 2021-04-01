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В Тюмени детские сады в Антипино и Березняковском построят в 2023 году

Экономика, 13:02 30 апреля 2021

Тюмень-наш дом ВКонтакте | Фото: Тюмень-наш дом ВКонтакте

В Тюмени детский сад в Антипино проектной мощностью на 318 мест возведет ООО "Завод ЖБИ-3". Объект сдадут в эксплуатацию в первом квартале 2023 г., сообщает ГУС Тюменской области.

Контракт на строительство детсада в мкр Березняковский заключен с АО "Тюменьтел". Компания должна построить объект до второго квартала 2023 г.

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Детский сад в Антипино будет иметь площадь более 5 тыс. кв. метров. Здесь разместят 14 групп, в том числе три ясельных. Предусмотрены физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и рисования, медицинский блок.

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Детсад в мкр Березняковский - это 16 групп, из них четыре - ясельные. Проектная мощность — 360 мест, площадь здания более 6 тыс. кв. метров.

С начала 2021 года заключены контракты на строительство детских садов в микрорайонах Ямальский-2, Антипино, Березняковский. Выделение средств на эти цели анонсировал губернатор Тюменской области Александр Моор 16 марта.

Возведение объектов дошкольного образования реализуется в рамках нацпроекта "Образование".

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# детские сады , национальный проект Образование , строительство

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