  • 16 марта 202116.03.2021вторник
  • USD73,2317
    EUR87,3508
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Восемь детсадов введут в строй в Тюменской области в 2021 году

Губернатор, 14:01 16 марта 2021

Фото: Тюмень-наш дом во ВКонтакте

Восемь детских садов будут введены в эксплуатацию в Тюменской области в 2021 году, семь из них - в областной столице, рассказал губернатор Александр Моор в прямом эфире в социальных сетях.

"Уже практически завершен капитальный ремонт детского сада на 455 мест на улице Моторостроителей. Он примет ребятишек в конце марта или начале апреля", - сообщил губернатор. Кроме того, в 2021 году закончат строительство двух детсадов на 260 и 280 мест в микрорайоне Плеханово. Первый из них откроется в мае.

Также завершат строительство детсадов в жилых массивах "Кристалл" - на 240 мест, "Юбилейный" - на 430 мест и "Звездный городок" - на 185 мест. Детский сад на 330 мест откроется в районе улиц Московский тракт - Магнитогорская - Невская в Тюмени. Кроме того, детсад на 50 мест откроется в селе Евсино Голышмановского городского округа.

"Мы анализируем развитие региональной экономики и выполнение планов по доходам областного бюджета, чтобы принимать решения о строительстве следующих социальных объектов. Я буду регулярно выходить в прямой эфир, чтобы отвечать на вопросы, которые требуют моего решения или вмешательства", - обратился к жителям региона Александр Моор. Он поблагодарил тюменцев за активность и поддержку.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , прямой эфир , соцсети , строительство детсадов

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:01 16.03.2021Восемь детсадов введут в строй в Тюменской области в 2021 году
13:46 16.03.2021Александр Моор анонсировал строительство новых школ в микрорайонах Тюмени и Богандинском
13:35 16.03.2021Три детских сада начнут строить в Тюмени в 2021 году
16:10 15.03.2021Александр Моор: городские агломерации могут стать точками экономического роста