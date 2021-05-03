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Тюмень готова стать центром делового туризма, уверен директор Выставочного центра

Политика, 20:31 03 мая 2021

expo72.ru | Фото: expo72.ru

Около 100 тысяч тюменцев и гостей города побывали на ярмарках в областном Выставочном зале, рассказал генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.

"Речь идет, как о крупных сезонных выставках, так и о тех, кто выставляет свою продукцию на постоянной основе. Всего Тюмень за это время посетили около 200 предпринимателей из более чем 30 городов страны. Что ещё раз доказывает, нашему городу по силам стать одним из центров делового, выставочного туризма в России. Для этого есть все основания", - уверен он.

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