Областной центр реабилитации инвалидов получил статус опорного

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Региональный центр реабилитации инвалидов получил статус опорного центра инклюзивного волонтерства, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

С 2016 года центр активно работает над развитием волонтерского движения. За это время проведены десятки социально фестивалей и региональные форумы, в которых активное участие принимали добровольцы. Реализованы крупные проекты, такие, как "Вектор жизни" по профориентации детей-инвалидов и "Лаборатория успеха" по наставничеству для детей-инвалидов и их семей.

В 2020 году центр приступил к реализации проекта "PrоДобро", направленного на оказание адресной волонтерской помощи гражданам с инвалидностью. В апреле проект стал победителем конкурса проектов #ТворитьДоброПросто Школы социального проектирования лидеров добровольческого движения Тюменской области.