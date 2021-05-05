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В Тюмени пахнет гарью из-за трех пожаров

Происшествия, 12:05 05 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Один лесной пожар и два загорания лесной травы стали причинами сильного запаха гари в Тюмени. Жители нескольких микрорайонов города жалуются на него и образовавшийся на улицах дым.

"Есть один действующий лесной пожар – в стороне Левашей, и два загорания сухой травы. Ветер дует в сторону города, поэтому горожане могут ощущать запах гари", – отметила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Она добавила, что пожары не представляют угрозы. Подразделения работают на месте.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Напомним, жителям и гостям региона запрещено посещать леса, разводить открытый огонь на дачных и приусадебных участках.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожароопасный сезон , пожары

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