Пять человек скончались от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Три женщины 77 и 86 лет и двое мужчин 86 и 64 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 478 пациентов с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 53 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 35 тыс. 436 граждан.

Выздоровели 49 человек, за весь период - 33 тыс. 697. К ИВЛ подключено семь пациентов.

4 тыс. 571 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 человек - на перевахтовке.