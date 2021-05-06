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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пять человек скончались от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки

Общество, 16:25 06 мая 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Три женщины 77 и 86 лет и двое мужчин 86 и 64 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 478 пациентов с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.

Зарегистрировано 53 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 35 тыс. 436 граждан.

Выздоровели 49 человек, за весь период - 33 тыс. 697. К ИВЛ подключено семь пациентов.

4 тыс. 571 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 человек - на перевахтовке.

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