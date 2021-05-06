Пять человек скончались от COVID-19 в Тюменской области за минувшие сутки
| Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте
Три женщины 77 и 86 лет и двое мужчин 86 и 64 лет с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. За весь период пандемии в регионе умерли 478 пациентов с коронавирусом, сообщает областной оперативный штаб.
Зарегистрировано 53 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась у 35 тыс. 436 граждан.
Выздоровели 49 человек, за весь период - 33 тыс. 697. К ИВЛ подключено семь пациентов.
4 тыс. 571 человек остаются под медицинским наблюдением, 201 человек - на перевахтовке.