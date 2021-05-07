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Жители Преображенского 9 мая высадят декоративные ивы в рамках международной акции "Сад памяти"

Общество, 19:17 07 мая 2021

Благотворительный фонд "Сила добра" | Фото: Благотворительный фонд "Сила добра"

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13 декоративных ив высадят жители Преображенского вместе с волонтерами благотворительного фонда "Сила добра" по ул. Александра Протозанова 9 мая.

Таким образом тюменцы решили присоединиться к международной акции "Сад памяти", цель которой - создать зеленые "памятники" каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших.

Аллею для высадки деревьев предоставит застройщик "ЭНКО-групп", саженцы - Тюменский садовый питомник. Помимо этого, на площадке будет работать полевая кухня, звучать песни военных лет, проведут конкурс рисунков и покажут короткометражный фильм тюменского режиссера о войне.

Начало мероприятия - в 15 часов, адрес - ул. Александра Протозанова, дом 10, корпус 1.

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# День Победы , озеленение , сад Памяти , ЭНКО ГРУПП

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