В Тюмени отреставрируют здание, в котором в годы войны находился саркофаг с телом Ленина

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Здание по ул. Республики, 7 в Тюмени отреставрируют. Проектная документация уже согласована. Об этом сообщает комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области в Instagram.

С начала Великой Отечественной войны в этом здании, сообщают сотрудники комитета, планировалось разместить госпиталь. Его открыли, но он проработал менее суток. Причина тому – размещение вывезенного из мавзолея тела В.И. Ленина.⠀

"Секретный поезд прибыл в Тюмень 10 июля 1941 года, и саркофаг с телом Ленина размещался в здании до 24 марта 1945 года. Обеспечивали сохранность учёные во главе с биохимиком Борисом Ильичом Збарским", - говорят специалисты.

Здание на ул. Республики, 7 является объектом культурного наследия регионального значения. Имеет богатую историю и связано с жизнью и деятельностью многих известных личностей. Тюменское Александровское реальное училище открылось здесь в 1879 году, имело хорошее оснащение и было одним из лучших в России. Основателем и первым директором училища был учёный, педагог и краевед И. Я. Словцов.⠀ ⠀

В 1889-1892 годах здесь учился Михаил Пришвин, в 80-х годах XIX века – Леонид Красин, а в 1926 году в бывшем сельскохозяйственном техникуме учебу проходил Герой Советского Союза Николай Кузнецов. Бюст легендарному разведчику установлен в 1967 году, скульптор Клюкин, архитектор Гриненко.⠀

комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Добавим, ко Дню Победы комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области запустил рубрику с хештегом #oknasledie72_свидетелипобеды, в которой рассказывает об объектах, чья история напрямую связана с Великой Отечественной войной.

Так, известно, что в здании по ул. Володарского, 20, купеческий особняк тюменского купца второй гильдии Александра Россошных, возведённый в последней трети XIX века, в августе 1941 года находился штаб 368-ой стрелковой дивизии Сибирского военного округа.

А в доме А.И Текутьева по ул. Водопроводная, 28 (ул. Советская, 56) в 1942 году был штаб 6-ой истребительно-противотанковой артиллерийской бригады, ставшей впоследствии 10-й Гвардейской бригадой.⠀ ⠀

Анжела Лебедева