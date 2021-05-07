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Написанный тоболячкой гимн "Юбилей Победы" исполнят концертные бригады 9 мая

Общество, 16:02 07 мая 2021

администрации Тобольского района | Фото: администрации Тобольского района

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Жительница с. Кутарбитка Тобольского района, поэт Надежда Смирных написала гимн "Юбилей Победы" в 2020 г., к 75-летию Великой Победы. Автор музыки - звукорежиссер районного центра культуры Зуфар Янгулов. Видеоролик вышел в свет в том же году. Самодеятельные артисты пели песню онлайн.

По информации администрации муниципалитета, в этот раз гимн Надежды Смирных будут исполнять во время концертов "У дома ветерана". Глава района Леонид Митрюшкин встретился с поэтессой у мемориального комплекса "Тоболяков бессмертный полк". Они возложили цветы к Вечному огню и поклонились павшим в годы Великой Отечественной войны землякам. Надежда Смирных показала главе района портреты своих героев на стене Памяти.

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"Детство у меня было тяжелое, военное. Это лихолетье отзывалось в сердце, строки ложились сами собой. Первое стихотворение я написала, когда мне было 9 лет. Правда, не сохранила его, а сейчас уже и не помню", - говорит Надежда Смирных.

Тоболячка в основном пишет о войне, родном крае и событиях, происходящих в мире.

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# гимн , День Победы , поэт , стихи

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