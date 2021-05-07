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Парад у дома фронтовой медсестры Александры Чебаненко устроили юные тюменцы и военнослужащие

Общество, 16:25 07 мая 2021

центр "Аванпост" Архивное фото | Фото: центр "Аванпост"

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Фронтовую медсестру Александру Васильевну Чебаненко поздравили с наступающим Днем Победы во дворе ее дома, по проезду Геологоразведчиков, 32. Как сообщает "Вслух.ру", она воевала в составе 117-й и 237-й гвардейских дивизий I и II Украинского фронтов. Выносила с поля боя раненых, оказывала первую помощь, составляла сводки об отправке в санитарные батальоны.

Парад у дома ветерана Великой Отечественной войны провели военнослужащие ТВВИКУ, воспитанники центра допризывной подготовки "Аванпост" и юнармейцы. Александра Васильевна стояла на балконе и приветливо всем махала рукой, а во время поздравления по-военному приложила руку к голове. Для ветерана спели песню "День Победы". За действом наблюдали местные жители, которые стянулись из всех соседних дворов.

После исполнения песни военные прошли торжественным маршем перед домом медсестры. Заместитель директора центра "Аванпост" Игорь Ревякин, командовавший парадом у дома ветерана, обратился к Александре Васильевне Чебаненко со словами благодарности, пожелал ей здоровья и долгих лет жизни, а также подарил букет алых роз.

"Выезжаем с поздравлениями к ветеранам войны второй год подряд. Кто-то выходит на балкон, а у кого есть силы, выходят во двор. Сегодня к нам вышли два ветерана войны, они были очень довольны. Я всегда говорю своим воспитанникам, что это мероприятие — самое меньшее, что мы можем сделать для ветеранов, отдать воинское приветствие и поблагодарить каждого за то, что свою молодость он провел не так, как мы его проводим, а в окопах, воюя за свою Родину, чтобы у нас было мирное небо", - рассказал Игорь Ревякин.

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# Аванпост , ветераны Великой Отечественной войны , День Победы , парад Победы , ТВВИКУ

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