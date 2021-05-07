Ветерана войны Веру Марину поздравили с Днем Победы глава Тюмени и депутат Госдумы

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Далее в сюжете В сквере Якова Неумоева почтили память павших за Родину и тех, кто ковал Победу в тылу

Глава Тюмени Руслан Кухарук и депутат Госдумы Николай Брыкин поздравили с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Веру Дмитриевну Марину.

Как сообщают в администрации Тюмени, Вера Дмитриевна родилась 2 декабря 1926 года в станице Новощербинская, Краснодарского края. С августа 1942 года по февраль 1943 года находилась в оккупации, оказывала помощь партизанскому отряду и подпольщикам. В марте 1943 года была призвана в войска НКВД рядовым, служила стрелком. В составе полка НКВД принимала участие в охране общественного порядка, а также военных объектов на освобожденных от фашистов территориях Кубани. Конвоировала военнопленных немецких солдат. Участвовала в поимке шпионов, диверсантов и дезертиров.

С октября 1944 года по сентябрь 1945 года принимала участие в работах по восстановлению города Новороссийска из руин. В сентябре 1945 года демобилизовалась. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией".

В свои 94 года Вера Дмитриевна бодра, читает стихи собственного сочинения, любит общаться, соседи ее хорошо знают. У Веры Дмитриевны прекрасное чувство юмора, она всегда знает, что ответить, как разрядить обстановку.

Обращаясь к ветерану, Руслан Кухарук отметил, что для него большая честь лично поздравить с праздником легендарную женщину – участницу войны. Он подчеркнул значимость героического пути, который прошли ветераны, защищая мирное будущее Родины, и выразил искреннюю благодарность Вере Дмитриевне за ее мужество, пожелал ей здоровья и еще долгих лет жизни.