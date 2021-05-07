В сквере Якова Неумоева почтили память павших за Родину и тех, кто ковал Победу в тылу

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Далее в сюжете В Тюмени отреставрируют здание, в котором в годы войны находился саркофаг с телом Ленина

Цветы к памятнику Герою Советского Союза Якову Неумоеву, установленному в сквере его имени, и к мемориалу "Мы победили!" возложили глава Тюмени Руслан Кухарук и председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный вместе с ветеранами и жителями города.

Как сообщают в администрации города, Яков Николаевич Неумоев – личность легендарная. В 1945 году он вместе с другими победителями маршировал в Параде Победы по Красной площади. Позднее ему было присвоено знание "Почетный гражданин города Тюмени".

Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, сегодня в сквере провели впервые, территорию благоустроили по нацпроекту "Жилье и городская среда" в прошлом году. В эти майские дни и до конца месяца тюменцы могут выбрать на сайте дизайн-проекты для благоустройства общественных территорий города в будущем году.

Сегодня сквер Якова Неумоева можно назвать знаковым местом для Тюмени. Здесь горожане могут отдать дань уважения тем, кто сражался на фронтах и ковал Победу в тылу. В память о воинских и трудовых подвигах тюменцев в разных районах нашего города установлено 115 мемориалов, монументов, памятников, памятных знаков и мемориальных досок.

Руслан Кухарук напомнил, что монумент "Мы победили!" символизирует общий вклад в Победу – всех, кто воевал на передовой и трудился в тылу.

"27 стел символизируют предприятия, эвакуированные в годы Великой Отечественной войны в наш город. На них трудились взрослые и дети. В преддверии праздника тюменцы ждут, что будет принято решение о присвоении нашему городу звания "Город трудовой доблести". Мемориал "Мы победили!" – это памятник, который олицетворяет общий вклад в приближение Победы", – сказал он.

Учитель истории и обществознания тюменской школы № 15 Александр Битдорф провел в сквере урок под открытым небом "Мужество тюменских школьников в годы Великой Отечественной войны".

В 1941 году на запад шли эшелоны с нашими бойцами, а им навстречу, в глубокий тыл, отправлялись заводы и фабрики. За годы войны в Тюмень было эвакуировано 29 учреждений и промышленных предприятий из Центральной России и Украины, позже некоторые объединились между собой и с местными заводами. На потребности фронта работали судостроительный, станкостроительный ("Механик"), мотоциклетный, аккумуляторный, приборостроительный заводы, завод автотракторного электрооборудования, овчинно-меховая фабрика и фабрика валяльной обуви.

25 ноября в Тюмень прибыли первые вагоны с оборудованием Таганрогского мотоциклетного завода. На заводе "Механик" был налажен выпуск минометов и боеприпасов, на судоверфи – строительство торпедных катеров "Г-5" и "123-бис, или Комсомолец". Они сражались от Черного моря до Тихого океана, на Волге и на Балтике.

Из авиафанеры, производимой на Тюменском фанерном комбинате, выпускали десантные планеры А-7. Ими были оснащены два авиадесантных полка. Пилоты-планеристы совершали вылеты в район Сталинграда, доставляя вооружение, боеприпасы и продовольствие. Бесшумные легкие аппараты принимали партизаны Брянщины, Орловщины, Украины, Белоруссии.

К ноябрю 1942 года в промышленности и на транспорте Тюмени было занято более десяти тысяч новых рабочих – женщины, подростки, дети. В годы войны население города возросло почти в два раза. В Сибирь шли эшелоны с эвакуированными из прифронтовой полосы. Детей, оставшихся без родителей, определяли в детские дома области, в тюменских госпиталях спасали раненых. В колхозах и совхозах тоже работали женщины и подростки.