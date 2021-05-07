В сквере Петра Потапова с наступающим Днем Победы поздравили ветеранов-судостроителей

| Фото: администрации Тюмени | Фото: администрации Тюмени

Далее в сюжете Жители Преображенского 9 мая высадят декоративные ивы в рамках международной акции "Сад памяти"

Торжественный митинг в честь наступающего Дня Победы провели в сквере Петра Потапова 7 мая. Как сообщает администрация Тюмени, в 2018 году благодаря активным горожанам сквер был благоустроен, здесь установлен мемориальный комплекс и памятник трудовому подвигу тюменцев – макет торпедного катера "Комсомолец", их выпускали на Тюменском судостроительном заводе в годы Великой Отечественной войны.

На митинге звучали любимые военные песни, а также поздравления от первых лиц города и области. На митинге присутствовали глава Тюмени Руслан Кухарук, депутаты Тюменской областной и городской дум, а также ветераны судостроительного завода и их родственники.

В числе участников митинга - Владимир Степанович Бусыгин. На судостроительном заводе он проработал 41 год. "Я очень благодарен и рад, что в Тюмени создали такое памятное место. Для нас, ветеранов завода, сквер очень важен. Мы часто приходим сюда, встречаемся с коллегами, вспоминаем былое", - признается он. Войну Владимир Степанович встретил ребенком, но очень хорошо помнит все лишения и тяготы того времени. Чтоб никогда не было войны – вот главное желание ветерана.

В сквере на гранитных пилонах высечены имена работников судостроительного завода, награжденных медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.".

С двумя гвоздиками в руках долго стояла у мемориальной доски Нина Владимировна Никитина. Здесь увековечено имя ее свекра Дмитрия Абрамовича Никитина. В годы войны он работал на заводе мастером. Вспоминать о военном времени не любил, но выносливость и дисциплинированность говорили о многом.

"Мы гордимся, что в нашей семье есть такой герой, как Дмитрий Абрамович. Бережно храним эту память и передаем следующим поколениям. Важно, чтобы наши дети и внуки знали о подвиге своих дедов и прадедов", – говорит Нина Владимировна.

Минутой молчания все присутствующие почтили память тех, кто ценой своей жизни защищал нашу Родину. Завершился митинг возложением цветов.