Цветы к памятнику героям трудового фронта возложили тюменцы в сквере Тружеников тыла

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Церемония возложения цветов, посвященная 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошла в сквере Тружеников тыла 7 мая.

Цветы к памятнику героям трудового фронта возложили глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, руководитель управы Восточного административного округа Александр Сухомяткин, представители ветеранских и общественных организаций, школьники.

Участник театральной студии "Маскарад" при молодежном театре "Ангажемент" прочел трогательные стихи, посвященные поколению победителей, сообщают в администрации города.

На протяжении 11 лет около памятника проходят церемонии возложения цветов и митинги. Важно помнить, что город в первые месяцы войны принял без малого 30 промышленных предприятий и производств из западных и центральных областей страны. Главным лозунгом их работы стал "Все для фронта, все для Победы". За первые два года на этих предприятиях новым профессиям обучились 10 тыс. 620 человек.

Торпедные катера, мотоциклы, планеры, электроаппаратура для автомобилей, танков, мотоциклов и самолетов, медицинские препараты и саноборудование, авиафанера, корпуса фугасных мин, лыжи и лыжные установки, пароконные повозки, сани и другая продукция круглосуточно отправлялись на фронт.

В тылу Тюмень стала значимым военно-медицинским центром. Уже на третий день после начала войны она принимала раненых. Под госпитали были отданы самые лучшие и вместительные здания города.

Родина по заслугам оценила трудовую доблесть тюменцев. Большинству предприятий Тюмени многократно вручались переходящие Красные знамена Государственного Комитета обороны СССР и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. Только медали "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." были удостоены около 30 тыс. человек.