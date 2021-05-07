Памятный знак землякам, защищавшим Отечество, открыли в жилом районе Парфеново

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

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Памятный знак землякам, защищавшим Отечество, открыли после реставрации на территории школы №9 в жилом районе Парфеново в Тюмени 7 мая. На нем размещены фамилии 47 воинов, вернувшихся с войны, 100 фамилий погибших защитников Родины и 55 фамилий тружеников тыла, внесших свой вклад в победу над фашизмом. Все эти люди являлись жителями Ново-Юртовского поселкового совета, ныне района Парфеново.

Глава Тюмени Руслан Кухарук, депутат Государственной думы Николай Брыкин, депутаты городской и областной дум, советник губернатора Тюменской области Александр Анохин, председатель правления ОО "Ветераны-пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов, школьники и жители района приняли участие в торжественной церемонии, сообщают в администрации города.

В учебном заведении бережно хранят историю малой родины, на его территории установлены стенды с памятными датами и старыми фото. Школа №9 – с углубленным изучением краеведения, она является центром культурно-просветительской работы по изучению истории родного края, в том числе роли Тюменской области в Великой Отечественной войне. Новый памятник с фамилиями фронтовиков и тружеников тыла стал свидетельством того, что жители Парфеново помнят каждого своего героя. Из деревни Ново-Юрты на фронт ушло 147 человек, 100 из них не вернулись.

Символично, что первый памятный знак на территории школы был установлен еще в 1985 году. Жители района выступили с инициативой о создании нового знака, на котором списки участников войны и трудового фронта были бы пополнены. Общественная организация "Ветераны-пограничники Тюменской области" благодаря грантовой поддержке администрации Тюмени реализовала проект "Памятники Победы", установив памятный знак участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла района Парфеново.

После открытия и возложения цветов Руслан Кухарук в выступлении отметил, что событие, благодаря которому все собрались, не может никого оставить равнодушным. Это важно было сделать для поддержания связи времен, которая позволит молодому поколению всегда хранить память о тех, кто принимал участие в самой кровопролитной в истории человечества войне и кто ковал Победу в тылу.

"Установка памятного знака именно здесь формирует у подрастающего поколения нравственное отношение к героическому прошлому России, чувство гражданской ответственности за настоящее и будущее страны и народа", – считает мэр.