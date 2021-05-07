В Тюменской области исполняют мечты ветеранов Великой Отечественной войны

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

У более 40 ветеранов Великой Отечественной войны исполнились нематериальные заветные желания благодаря акции "Мечты победителей" в рамках всероссийского проекта "Мечтай со мной", в которой Тюменская область уже второй год подряд принимает участие.

Как сообщают в региональном департаменте соцразвития, в основном желания тюменских ветеранов связаны с посещением концертов и праздничных мероприятий, встречами с родственниками и односельчанами, посещением бывших мест работы, чтобы познакомиться с современными условиями: это школы и детские сады, музеи, ООО "Тюменские молочные фермы", АО "Заводоуковский машиностроительный завод", животноводческий комплекс в с. Петелино в Ялуторовском районе и т.д. При этом все мероприятия проходят с соблюдением необходимых мер безопасности.

Среди тех, чье желание уже исполнилось — труженик тыла из Сладковского района, 91-летний Григорий Андреевич Чахов, который мечтал о том, чтобы спеть песню "Волховская застольная" для земляков. В годы Великой Отечественной войны Григорий Андреевич работал скотником, возил сено на быках. После войны работал на шахтах, ремонтно-тракторной станции.

Благодаря проекту труженик тыла Виктор Васильевич Васильев из Ялуторовска побывал на родном предприятии "Ялуторовские районные электрические сети", встретился с молодым поколением, ознакомился с новыми технологиями и оборудованием. Сейчас Виктору Васильевичу 89 лет, из которых боле 35 лет он проработал в системе энергоснабжения. За многолетний добросовестный труд Виктор Васильевич награжден Орденом Трудового Красного знамени, отмечен почетным знаком "Заслуженный энергетик России".

29 апреля труженику тыла Василисе Филипповне Кувыкиной исполнилось 97 лет, и в этот же день исполнилось ее желание встретиться с односельчанами из с. Калмакское Армизонского района, в котором она родилась. Василиса Филипповна в 1941 году окончила восемь классов, после училась в Ишимской школе механизаторов, получила права тракториста-комбайнера широкого профиля, в 1942-1943 гг. работала на комбайне, в послевоенное время трудилась педагогом.

Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной" является одним из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Присоединиться к акции в качестве партнеров и волонтеров могут все желающие через сайт мечтыпобедителей.рф.