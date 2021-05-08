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Тюменские волонтеры раздадут более семи тысяч георгиевских ленточек

Общество, 09:59 08 мая 2021

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

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Символы Победы – георгиевские ленточки – раздают жителям и гостям Тюмени активисты движения "Волонтеры Победы".

По словам руководителя регионального отделения всероссийского движения "Волонтеры Победы" Дарьи Терехиной, точки раздач действуют на Мосту влюбленных, Цветном бульваре и в Сквере депутатов.

"Мы призываем прикрепить георгиевскую ленточку в память о тех, кто ценой своей жизни защитил свободу и независимость не только нашей страны, но и всего мира, сделать так, чтобы люди помнили и передавали эту память следующим поколениям", - подчеркнула она.

Всего добровольцы планируют раздать 7,5 тысяч ленточек. Волонтеры раздают символы Победы с 18 часов, сообщает Мегатюмень.

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# Георгиевская ленточка , День Победы

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