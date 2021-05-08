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Тополь - ровесник Победы украшает улицу Профсоюзную в Тюмени

Общество, 10:06 08 мая 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Маленький саженец тополя посадил на своем участке во дворе на ул. Профсоюзной в Тюмени боец Красной Армии Никита Зимин в победном мае 1945-го года.

"Тополями в городе никого не удивить, особенно если не вдумываться в их историю, - поделилась дочь красноармеца Тамара Зимина. - А что было тогда доступно, то и посадил отец. Это было, конечно, не 9 мая, а чуть позже, ведь в День Победы только и мысли были у всех: неужели война закончилась".

Ее отец Никита Иванович Зимин родом из Кургана. Родился в 1892 году в семье "кузнеца первой руки", как написано в его автобиографии размашистым подчерком. Сам Никита работал сначала учеником масленщика, потом самостоятельно по этой профессии, затем был кочегаром частного пароходства.

Участвовал в первой мировой войне с 1914 по 1917, демобилизовался по состоянию здоровья.

семейный архив Тамары Зиминой | Фото: семейный архив Тамары Зиминой

У Никиты Ивановича богатая трудовая биография, он учился в течение жизни непрестанно, работал в кадрах РККА, в тобольском Госрыбтресте, освоил педагогические курсы, получил звание учителя, закончив педтехникум заочно.

В Тюмень его привела работа, и оставила здесь навсегда любовь. Звали ее Ольга. Позже в семье появились две черноглазые красавицы-дочки Надежда и Тамара. В год победы Тамаре исполнилось 10 лет. Дети войны. Небольшая история из этого детства есть на страницах "Тюменской линии".

Великую Отечественную войну мобилизованный Никита Зимин прошел с 1941 по 1944. Потом был отправлен домой в резерв из-за серьезного ранения...

Семья Тамара Никитичны давно не живет по ул. Профсоюзной, но пока могла сама, ее дети (трое) и внуки, приходят в победном мае полюбоваться на такой важный для них символ и рассказывают друзьям: "Это мой дед посадил. Тополь - ровесник Победы".

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Евгения Тенегина

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# Великая Отечественная война , День Победы

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