Тюменские ветераны примут парад юнармейцев и будущих воинов

pansionat.tmn.socinfo.ru (архивное фото) pansionat.tmn.socinfo.ru (архивное фото)

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Тюменские юнармейцы и курсанты специализированных групп добровольной подготовки к воинской службе регионального центра "Аванпост" 9 мая пройдут торжественным маршем перед жителями тюменского Дома ветеранов.

"В рамках акции "Парад у дома ветерана" пройдет церемония представления знамени и выполнение воинского приветствия ветерану парадным расчетом знаменной группы при знамени Победы", - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" инструктор-методист центра Роман Луняшин.

Сегодня в Тюменском областном "Пансионате для ветеранов войны и труда", по словам специалиста по реабилитации Надежды Коробейниковой, проживает 24 ветерана. "Это ветераны труда, жители блокадного Ленинграда и два непосредственных участника боевых действий", - рассказала она.

Ветеран войны Анна Романовна Иванова (Сигарёва) была призвана на фронт 18-летней девчонкой в 1942 году. Гвардии старший сержант Анна Сигарёва воевала санинструктором 244-й отдельной разведывательной роты. Она участвовала в боевых действиях на Западном и Калининском фронтах, была трижды ранена и один раз контужена. Из наградного листа: "Тов. Сигарёва в боях с 27.08.43 года по 6.09.43 года в районе дер. Лядцо, Пречистое, Подлипки, Берёзовка и ряд других населенных пунктов Смоленской области проявила себя как мужественная, смелая патриотка своей Родины, вынесла с поля боя 30 раненых бойцов и командиров с их оружием. 5.09. 43 г. в районе дер. Ляды Ельнинского района Смоленской области тов. Сигарёва под сильным пулеметно-ружейным огнем противника оказывала помощь раненым, в это время она заметила приближающихся 3-х немцев. Схватив винтовку, уничтожила их и снова продолжала оказывать помощь раненым…"

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В 1944 году после тяжелой контузии была демобилизована, более 30 лет работала в Надыме в управлении рабочего снабжения Главтюменнефтегазстроя в должности старшего торгового инспектора. Награждена орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и многими другими наградами.

Ветеран войны Анатолий Кузьмич Щепин воевал на втором Украинском фронте в составе 203 отдельного минометного дивизиона минометчиком. Анатолий Кузьмич награжден медалями "За взятие Будапешта", юбилейными медалями, "70 лет Вооруженным Силам СССР". Имеет медаль Жукова. После окончания войны Анатолий Кузьмич три года служил в городе Черкассы Украинской ССР.

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В День Победы, как рассказала Надежда Коробейникова, в Доме ветерана пройдет немало мероприятий.

"В 10 часов у нас состоится концерт самих ветеранов "Поем двором", - сообщила она. – Будет работать полевая кухня. В 19 часов - минута молчания. Затем акция "Фонарики победы", парад воздушных шаров, "Бессмертный полк".

Всероссийская акция "Парад у дома ветерана" проводится в нашей стране второй год. Эта акция - знак уважения людям, перед которыми мы в неоплатном долгу, людям, которые отважно воевали и одержали победу в Великой Отечественной войне.

Борис Олейник