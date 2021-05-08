Викторина "Регион трудовой доблести" стартовала в Тюменской области

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

Жителей Тюменской области приглашают стать участниками интерактивной викторины "Регион трудовой доблести". Она стартовала 7 мая и продлится по 9 мая включительно.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" куратор информационно-медийного направления РДШ Владислав Мухин, участникам предлагают ответить на 15 вопросов о заводах и фабриках региона.

"Тюменская область в годы Великой Отечественной войны славилась трудовыми подвигами. В наш регион было эвакуировано множество предприятий с запада страны, которые, несмотря на войну, продолжали работать. Многие из них производят продукцию по сей день", - отметили организаторы.

Вопросы представлены в виде тестов с вариантами ответов. Так, предлагается рассказать о том, какой завод производил знаменитые на всю страну весы с надписью "Тюмень", какую продукцию выпускали на заводе пластмасс после войны, какое предприятие работает в Тюмени со времен Великой Отечественной войны.

Участвовать в викторине могут все желающие. Для этого нужно пройти по ссылке. Первые 20 человек, которые верно ответят на все вопросы, получат призы от регионального отделения Российского движения школьников. Кроме того, первым трем победителям достанутся настольные игры от проекта Индустрия Победы.

Любовь Голышева