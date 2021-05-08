Юнармейцы поздравили тюменского ветерана Ивана Пархоменко с Днем Победы

| Фото: "Аванпост" ВКонтакте | Фото: "Аванпост" ВКонтакте

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Жителя Тюмени, 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Иосифовича Пархоменко поздравили с Днем Победы юнармейцы, воспитанники центра "Аванпост" и курсанты ТВВИКУ.

Иван Иосифович был артиллеристом особого назначения, участвовал в боях с бандеровцами на Украине в 1945 году. После войны он стал кадровым офицером, командовал воинской частью специального назначения, дослужился до полковника.

У подъезда ребята зачитали приветственный текст, пели песни, маршировали, рассказывали всем о боевых заслугах ветерана. Знаменная группа отдала воинское приветствие, все это сопровождал военный оркестр ТВВИКУ. Посмотреть на дворовое торжество стянулись жители и прохожие.

По словам одного из организаторов акции Романа Луняшина, активисты организовали уже четыре выездных поздравления. Парады во дворах продолжатся и 9 мая, пишет "АиФ Тюмень".