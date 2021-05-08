Тюменская семья Ухановых присоединилась к акции "Окна Победы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменская семья Ухановых присоединилась ко всероссийской акции "Окна Победы". Глава семейства Алексей Уханов вместе с дочерьми Натальей и Мариной украсили окна своей квартиры бумажными цветами, голубями, изображениями солдат и надписью "9 мая".

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Алексей Уханов, в акции семья участвует второй раз. Самое мероприятие, по мнению тюменца, важно и помогает детям понять героизм их бабушек и дедушек во время войны, выразить свою благодарность, почтить память героев.

"Мы трепетно относимся к этому празднику. Главным инициатором у нас является средняя дочь Марина - сама все готовит, вырезает, составляет композицию. А я ее поддерживаю и во всем помогаю", - рассказал он.

Алексей Уханов поделился историями своих дедушек. Один из них - Алексей Евгеньевич погиб под Ленинградом, а Гаврила Дмитриевич в годы войны руководил крупным совхозом. Бабушка Антонина Ивановна работала учителем русского языка и литературы и всю войну вместе с ребятами после уроков они работали на совхозных полях.

"Моей маме Фаине Гавриловне было четыре года, когда началась война. И она в таком юном возрасте вместе со старшим братом обеспечивала жизнь своих еще более младших брата и сестры. Мама мне об этом много рассказывала, детства у нее не было. И дети войны, мои другие тети, дяди, смогли сделать невозможное, они тоже приближали нашу Победу", - поделился Алексей Ухванов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Много слышала о Великой Отечественной войне и его дочь Марина. Она учится в шестом классе школы №42. О блокаде Ленинграда и других событиях военных лет Марина узнавала на уроках истории. Делилась воспоминаниями и ее бабушка.

"Моя бабушка была маленькая, когда началась Великая Отечественная война. Она рассказывала нам истории из своего детства, как одна справлялась со своими братьями и сестрами, ходила в поле и искала еду. Другая бабушка была ненамного младше меня, когда началась война. Они много работали, учились, помогали взрослым. Мы чтим память бабушек, дедушек, которые воевали в Великой Отечественной войне, гордимся их подвигами", - поделилась школьница.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семья Ухановых участвует в мероприятиях, посвященных Дню Победы, не первый год. Так, в 2020 году, вместе с одноклассниками Марины они присоединились к созданию альбома памяти героев войны, тружеников тыла, детей войны "Я помню, я горжусь!". Альбом, на 15 страницах которого собраны истории бабушек и дедушек ребят, стал лучшим в школе.

Добавим, акция "Окна Победы" в Тюменской области продолжается. Все желающие могут принять в ней активное участие и украсить свои окна символами Победы и поздравлениями с 9 Мая.

Любовь Голышева