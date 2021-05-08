Первый забег "Победа" прошел на тюменской набережной

| Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

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Первый забег "Победа" прошел в Тюмени на набережной. Под красными знаменами спортсмены и любители пробежали 7,6 км по двум ярусам набережной.

Перед стартом участники акции почтили память павших в Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню. В пробежке приняли участие несколько десятков человек.

По словам организатора забега и лидера движения #Семьянаспорте Сергея Торопова, это был первый забег "Победа" в Тюменской области. Присоединиться могли все желающие. Кроме того, любой мог сойти с дистанции, так как уровень подготовки у всех разный.

"Я рад, что нашу акцию решили поддержать активисты из Ишима и Тобольска. Мы не ставили задачу сделать забег массовым. Главное — показать, что такая акция есть и в ней могут принять участие все желающие", - рассказал он.

Сергей Торопов выразил надежду, что следующий забег "Победа" войдет в план спортивно-массовых мероприятий, пишет "Вслух.ру".