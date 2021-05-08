В Тюмени прошла акция памяти погибших в Великой Отечественной войне

Фото ИА «Тюменская линия» Фото ИА «Тюменская линия»

Победа в Великой Отечественной войне - бессмертный подвиг всего единого советского народа, без разделения на национальности.

С таким убеждением пришли к Вечному огню на площади Памяти в Тюмени участники мемориальной акции "Вместе.Мы.Победа", которую организовал координационный совет национальных объединений Тюменской области.

"Страшная война, которая пришла на нашу землю, принесла огромные страдания всем народам Советского Союза. Тяжелые испытания еще больше сплотили всех людей, независимо от национальности. Поэтому мы победили. И надо быть полным идиотом или преступником, чтобы пытаться разодрать нашу Великую Победу на куски по национальному признаку. Победа - одна на всех", - подчеркнул в интервью "Тюменской линии" атаман Тюменского областного отдельского казачьего общества Николай Белослудцев.

По его мнению, и в настоящее время подавляющее большинство жителей Тюменской области понимают, что любые задачи и проблемы можно решать только в обстановке межнационального согласия и дружбы.

Собравшись на площади Памяти, представители всех национально-культурных объединений региона почтили память павших в сражениях Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

"Именно благодаря межнациональному единству и братству советский народ смог одолеть фашизм. Наши деды и прадеды плечом к плечу сражались с врагом на фронтах Великой Отечественной войны, а потом сообща восстанавливали народное хозяйство. Об этом надо обязательно рассказывать подрастающему поколению. Тогда все попытки переписать историю будут обречены на провал", - подвел итоги акции "Вместе.Мы.Победа" заместитель председателя координационного совета национальных объединений Тюменской области Есенгалий Ибраев.

Межнациональное согласие имеет огромное значение и в мирном труде, подчеркнул он. В качестве примера Есенгалий Ибраев напомнил историю создания Западно-Сибирского нефтегазового комплекса. Для того, чтобы успешно реализовать этот проект мирового масштаба, в большой Тюменской области дружно и самоотверженно трудились представители всех народов СССР.

"Наш долг - помнить уроки истории и традиции предков. В современной реальной экономике межнациональное и межконфессиональное согласие играют огромную роль. Ни один инвестор не придет на территорию, где в этой сфере есть проблемы. Поэтому в межнациональном единстве - сила России и Тюменской области, наше важное преимущество в мировой конкурентной борьбе, наши возможности для дальнейшего развития", - подчеркнул Есенгалий Ибраев.

Евгений Бабенко